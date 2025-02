Dmitry Rybolovlev, l'oligarca russo che acquistò la villa di Trump, non si trovava ai colloqui per la pace a Riad

Leggi su Open.online

Secondo quanto riportato da alcuni media e utenti sui social, durante ilo ditra Stati Uniti e Russia, tra i rappresentanti del Cremlino sarebbe stato individuato un personaggio noto sia agli americani che ai cittadini francesi. Dietro la poltrona di Sergej Lavrov, ministro degli Esteri, avrebbe fatto la sua comparsa, uomo legato alla squadra del Monaco e a Donald. In realtà, si tratta di una notizia priva di fondamento, basata su alcuni fotogrammi di un video a bassa risoluzione.Chi èè un oligarca e imprenditore, proprietario dei due terzi della squadra di calcio francese del Monaco, dove vive nel suo attico comprato nel 2010 (sotto, un articolo del Monaco Tribune del 2024). In merito al mercato immobiliare,è noto negli Stati Uniti per aver acquistato da Donald, nel 2008, unaa Palm Beach con una cifra record di 95 milioni di dollari.