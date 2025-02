Lapresse.it - Dl Cultura, ok definitivo al Senato: cosa prevede

Con 80 voti favorevoli, 61 contrari e un’astensione, ilha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto, promosso dal ministro Alessandro Giuli. Il provvedimento affida al titolare del MiC, di concerto con quello del Mef, il compito di adottare il ‘Piano Olivetti per la’ che si prefigge di favorire, tra le altre cose, di favorire lo sviluppo dellacome ‘bene accessibile e integrato’ nella vita della comunità. Ma anche di promuovere la rigenerazionele delle periferie, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento.Altri obiettivi del Piano sono la valorizzazione delle biblioteche, la promozione della filiera dell’editoria libraria, la tutela e valorizzazione del patrimonio e delle attività degli archivi, nonché degli istituti storici eli.