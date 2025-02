Oasport.it - Djokovic sconfitto anche in doppio a Dubai nel giorno dell’addio di Verdasco

Leggi su Oasport.it

Una settimana a Doha non certo da incorniciare per Novak. Dopo aver perso ieri al primo turno dell’ATP500 qatariano da Matteo Berrettini in singolare, il serbo è stato battutoinnella partita che ha rappresentato l’ultima volta per lo spagnolo Fernando. Il duo formato dal balcanico e dall’iberico si è dovuto inchinare ai campioni dell’Australian Open 2025, Harri Heliovaara/Henry Pattern, sullo score di 7-5 6-4 in 1 ora e 22 minuti di gioco.Nel primo setnon sono riusciti a trovare le soluzioni in risposta. Nole, solitamente, non è così efficace in questo fondamentale come nel singolare e nei fatti sono Heliovaara/Patten ad avere le maggiori chance per andare avanti di un break nel quinto e settimo game. Lo strappa si crea nell’undicesimo game ai vantaggi, decisivo nel 7-5.