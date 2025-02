Liberoquotidiano.it - "Dittatore, comico mediocre. Muoviti in fretta o resti senza un Paese": Trump massacra Zelensky

Volodymyrè un "elezioni" che "farebbe meglio a muoversi ino non gli rimarrà un". È il durissimo attacco lanciato da Donaldal presidente dell'Ucraina con un lungo post su Truth.è definito anche un "di modesto successo" che "ha convinto gli Stati Uniti d'America a spendere 350 miliardi di dollari, per entrare in una guerra che non poteva essere vinta, che non avrebbe mai dovuto iniziare, ma una guerra che lui,gli Stati Uniti e '', non sarà mai in grado di risolvere". Per la guerra in Ucraina "gli Stati Uniti hanno speso 200 miliardi di dollari in più dell'Europa, e i soldi dell'Europa sono garantiti, mentre gli Stati Uniti non riceveranno nulla in cambio", ha continuato il presidente degli Statti Uniti nel post su Truth, nel quale ha lanciato tra l'altro un duro attacco al presidente ucraino Volodymyr