Dilei.it - Disturbi alimentari e salute orale, quale relazione c’è e cosa fare: parla l’esperta

Leggi su Dilei.it

Clotilde Austoni, Odontoiatra Specialista in Chirurgia Odontostomatologica, è pioniera nella promozione delladel sorriso sui social (e non solo).In questo senso, ha fatto del sorriso sano una “battaglia personale” in quanto è fermamente convinta che sia un punto di partenza per qualsiasi percorso volto al benessere fisico, sociale, psicologico e alla longevità. Autrice del libro, Spazzoliamoci le idee, edito da Mondadori, è conosciuta e apprezzata come prima Influencer del Sorriso in Italia. Offerta Spazzoliamoci le idee Puoi acquistare il libro della dottoressa Clotilde Austoni anche online 19,90 EUR ?5% 18,90 EUR Acquista su Amazon Clotilde Austoni è anche responsabile CORED, il primo Centro per la cura e riabilitazionedeidel comportamento alimentare presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, primo in Italia convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale dedicato alla prevenzione e trattamento di tali danni.