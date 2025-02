Thesocialpost.it - Disgusto a Pordenone: trova una testa di topo negli spinaci surgelati

Una donna di Budoia, in provincia di, ha vissuto un’esperienza raccapricciante. Il 16 febbraio, Maria Grazia Ragusa hato unadimorto nella confezione diacquistata in un supermercato della zona.Leggi anche: Morta dopo aver mangiato salumi contaminati da Listeria: a processo un’azienda toscanaLa notizia, riportata dal Gazzettino, racconta il momento in cui la donna ha fatto la scoperta. Dopo aver versato gliin acqua bollente, ha notato un cubetto insolitamente scuro tra le verdure. Inizialmente ha pensato a un pezzo andato a male. Poi, sollevando il coperchio, ha visto ladi un roditore galleggiare tra gliin ebollizione.La denuncia e la reazione del supermercatoSconvolta, Maria Grazia ha deciso di segnalare subito l’accaduto al supermercato dove aveva acquistato il prodotto.