Disastro italiano in Champions League | eliminate sia il Milan che l’Atalanta

Giornata davvero da dimenticare per l’Italia del calcio. Unazzurro nel ritorno dei playoff didue su tre delle squadre azzurre che potevano volare agli ottavi, resta solamente la Juventus che domani sfiderà il PSV (2-1 per i bianconeri all’andata) pronta a raggiungere l’Inter tra le migliori sedici in Europa.Nel tardo pomeriggio a San Siro ilandava a caccia della rimonta sul Feyenoord. Il pubblico di casa si è subito esaltato, con al rete dopo un minuto della nuova stella Santiago Gimenez: il messicano ha siglato il gol dell’ex che ha riequilibrato l’incontro dopo lo 0-1 dell’andata. Sembrava tutto mettersi per il meglio, invece una follia di Theo Hernandez: doppia ammonizione prima per un fallo assurdo a metà campo, poi per simulazione.in 10, olandesi che prendono in mano la partita e trovano la rete al 73? con Carranza che vale la qualificazione.