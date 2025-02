Calcionews24.com - Disasi svela: «Ecco come sono andate le cose l’ultimo giorno di calciomercato. Dovevo giocare li, ma…»

Leggi su Calcionews24.com

, ex obiettivo di mercato di molte squadre di Serie A, ha parlato ai microfoni di Express per parlare del suo trasferimento all’Aston Villa.le sue parole Il centrale difensivo dell’Aston Villa, nonché ex obiettivo di molte squadre italiane, ha parlato del suo trasferimento tra i Villains.le sue parole. «Il mio trasferimento all’Aston .