Juventusnews24.com - Disasi Juve, l’obiettivo bianconero esce allo scoperto: «Vi svelo cosa è successo con l’Aston Villa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex obiettivo di mercato, ha parlato ai microfoni di Express per parlare del suo trasferimento al. Ecco le sue paroleIl centrale difensivo del, nonché ex obiettivo di calciomercato, ha parlato del suo trasferimento tra iins. Ecco le sue parole.PAROLE – «Il mio trasferimento alnel giorno di chiusura del mercato.È stato difficile, davvero difficile. Quando mi sono svegliato al mattino, pensavo di andare al Chelsea. Poi le cose sono andate avanti, le cose sono cambiate, ci andavo, poi non ci andavo più, poi ci andavo di nuovo!»Leggi suntusnews24.com