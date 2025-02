Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, PSV-Juventus 0-0: Veiga non ce la fa, entra Cambiaso | LIVE

I bianconeri difendono un gol di vantaggio nel ritorno dei playoff: in palio ci sono gli ottaviReduce dalla prestigiosa vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter, latorna in campo inper strappare un pass agli ottavi di finale e far inserire il proprio nome nelle urne dei sorteggi. Dall’inizio dell’era Thiago Motta, i bianconeri stanno senza dubbio vivendo il loro momento di forma, come testimoniano le quattro vittorie consecutive conquistate in tutte le competizioni., Psv-: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itForte del successo per 2-1 all’Allianz Stadium, la squadra torinese fa visita a un PSV in crisi di risultati anche in campionato. Con tre pareggi consecutivi in Eredivisie, l’undici allenato da Peter Bosz ha dilapidato un importante vantaggio sull’Ajax in campionato ed è scivolato al secondo posto in classifica con due punti di svantaggio e una partita in più rispetto ai Lancieri.