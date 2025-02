Calciomercato.it - “Dimissioni o esonero”: Conceicao non si salva, Milan alla deriva

L’eliminazione dChampions accende le discussioni sulla posizione dell’allenatore rossonero: si chiede l’addio immediatoUna serata da dimenticare, non la prima nella stagione del. I rossoneri ieri sono stati battuti fuori dChampions League ad opera del Feyenoord, capace di pareggiare il gol iniziale dell’ex Gimenez.“”:non si(LaPresse) – Calciomercato.itUn 1-1 che ha acceso il dibattito e messo a processo tutta la squadra. Sotto accusa la dirigenza, i calciatori – con Theo Hernandez in testa -, ma anche Sergiocon alcune sue scelte che lasciano perplessi: dscelta di schierare insieme i quattro attaccanti a quella di sostituire Gimenez, mandando in campo Fofana, con il risultato ancora in bilico.A prendersela con l’allenatore, ma anche con la società è il giornalista Fabio Ravezzani che su Youtube va all’attacco del club rossonero.