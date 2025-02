Lanazione.it - Difesa aerea in primo piano. Gli "angeli" del cielo

Due settimane di intensa attività servite a ’sincronizzare’ mezzi, risorse e personale, oltre che conoscenze ed esperienze, con un duplice obiettivo: l’addestramento a vari livelli dei piloti Eurofighter dei Gruppi volo partecipanti e la standardizzazione tanto operativa quanto manutentiva della linea Efa. A questo tendeva "Typhoon Flag 25", la più importante esercitazione dell’anno per la linea F-2000 che si svolta a Trapani e che ha visto la presenza di tutti e quattro gli Stormi dell’Aeronautica militare che concorrono alla: il 37° ("padrone" di casa), 36° di Gioia del Colle (Bari), il 51° di Istrana (Treviso) e ovviamente il 4° Stormo di Grosseto, base (l’unica in Italia) nella quale si perfezionano tutti i piloti poi destinati a prestare servizio su un Eurofighter. "Grazie alla presenza di otto velivoli Eurofighter, quattro F-35 (che hanno operato da Home Base), un G550 Caew e un KC-767A – si spiega – è stato possibile organizzare missioni complesse in cui sono stati ricreati gli attuali scenari di crisi.