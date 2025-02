Sport.quotidiano.net - Desio, ecco la big Legnano: "Sto cambiando tutto"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Febbraio è un mese impietoso per le squadre di Serie B. Si gioca sempre. Per esempio, la Rimascenderà in campo 7 volte, stasera alle 21 al PalaFitLine è la quinta contro la capolista. Domenica alle 18 trasferta delicatissima e scontro diretto playout a Piacenza e poi tra sette giorni ancora – eccezionalmente al PalaMoretto – contro la Fulgor Omegna. Tante partite, meno tempo per allenarsi ma sfruttato al 100% da Marco Regazzi, come dice lui, "per svoltare la squadra come un calzino". Strategia chiara del tecnico imolese. "Abbiamo cambiato, questa è la strada da cui stiamo ripartendo e dai ragazzi ho ricevuto massima disponibilità". Il ruolino parla di una vittoria contro Imola, una bella prestazione a Treviglio contro la squadra più in forma del campionato e una sconfitta in volata sabato contro Capo d’Orlando dopo il +15 di metà secondo quarto.