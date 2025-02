Ilrestodelcarlino.it - “Dentro ogni palazzo Acer la famiglia di un agente”

Bologna, 19 febbraio 2025 – Potenziare la sicurezza si può e ci sono tanti modi per farlo: uno di questi è un presidio costante e fisso delle forze dell’ordine nei palazzi che spesso presentano più situazioni di difficoltà di altri. Come? Lo spiega Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna, che ha già discusso la proposta con Prefettura, Comune e: un poliziotto, un carabiniere e o un finanziere, insieme con le proprie famiglie, andranno a vivere in un condominio. L’obiettivo è che ci sia unadi un esponente delle forze dell’ordine inscala di ciascun. L’idea è di partire per ora dalla Bolna e poi magari estendere il progetto ‘Sicurezza in condominio’ al resto della città. “In questo modo – fa notare Tonelli – si potrebbe risolvere in parte anche il problema dell’emergenza-casa per le forze dell’ordine, che faticano molto a trovare una sistemazione.