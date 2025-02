Ilrestodelcarlino.it - Demolizione post sisma. Via Marche, si comincia

Iniziata ladei civici 54 e 56 di via. Dopo un primo sopralluogo fatto lunedì mattina, ieri le ruspe sono entrate in azione per dare seguito al maxi intervento di abbattimento degli edifici. E proprio per consentire i lavori ai palazzi, dichiarati in parte inagibili dopo le scosse del 2016, la viabilità cambia. C’è un divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto di strada dove si svolgono i lavori, l’istituzione a partire dall’intersezione con via Ancona della segnaletica di divieto di transito nel tratto di strada interessato. Durante le fasi diil divieto di transito sarà anche riferito ai pedoni; ci sarà una direzione obbligatoria a destra verso via Ancona, eccetto i veicoli residenti fino al civico 52, per tutti i veicoli in uscita dalla stessa via; sarà messo un senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli in uscita da via, dal civico 56 al civico 80; c’è la direzione consentita a sinistra, in uscita dall’area di parcheggio antistante al civico 84, per i soli residenti nel tratto compreso tra il civico 56 ed il civico 112; viene istituita temporaneamente la segnaletica verticale di Strada senza uscita nel tratto compreso tra il civico 56 ed il civico 112; in via Ancona, nel tratto compreso tra via Weiden e via, c’è un divieto di transito, eccetto residenti, strada chiusa 100 metri e direzione obbligatoria a destra verso via Weiden per i veicoli provenienti dal sottopasso ferroviario.