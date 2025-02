Ilgiorno.it - Delitto di Laura Ziliani, le figlie e Mirto l’hanno uccisa pianificando tutto: “Sono equamente coinvolti”

BRESCIA – Elementi “insuperabili“, cristallizzati nell’istruttoria di primo grado, che l’impugnazione non riesce a mettere in dubbio: dunque non può che ribadirsi l’ergastolo per tutti e tre. La Corte d’assise d’appello - presidente, Claudio Mazza - in 72 pagine ha chiarito la ragione della conferma della pena massima inflitta lo scorso 22 novembre all’(ex) trio criminale, le sorelle Paola e Silvia Zani e il fidanzato (di entrambe)Milani, autori dell’omicidio della madre delle imputate,. Era l’8 maggio 2021. La ex vigilessa di Temù fu stordita con una dose massiccia di benzodiazepine nascoste in un muffin, strangolata e poi seppellita lungo il greto dell’Oglio. I corpo riemerse tre mesi dopo per caso, per una piena del fiume. “In concreto si è palesata la consapevole e voluta partecipazione di ciascuno dei prevenuti senza ombra di dubbio, per ogni fattispecie illecita, sia sul piano ideativo, sia esecutivo” si legge nel dispositivo.