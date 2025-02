Ilrestodelcarlino.it - “Delitto di Aosta, prove schiaccianti”

Fermo, 19 febbraio 2025 – Si terrà con il rito immediato il processo a Sohaib Teima, il 21enne di Fermo, in carcere a Torino, perché gravemente indiziato di aver ucciso con un’arma da taglio alla fine del marzo scorso la sua compagna, Auriane Laisne di Lione, un anno più grande di lui, all’interno di una chiesetta diroccata a La Salle, in Valle d’. Il giudice ha infatti accolto la richiesta della Procura didel ‘giudizio immediato’ presentata nel dicembre scorso dal sostituto procuratore Mario D’Ambrosio, che ha coordinato le indagini sul. Richiesta alla quale, non si sono opposti i legali dell’imputato, gli avvocati Lucia Lupi e Igor Giostra, che attendono ora la fissazione della data dell’udienza. Il giovane, arrestato in Francia ed estradato in Italia il 18 novembre scorso, ha sempre respinto tutte le accuse: ‘’Sono innocente, non l’ho uccisa io’’.