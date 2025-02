Screenworld.it - Dedicata una via a Enrico Mentana anche se è ancora vivo… ma è un errore (già meme sui social)

Leggi su Screenworld.it

Nel tranquillo comune di Viadana, in provincia di Mantova, una svista clamorosa ha fatto il giro del web: un nuovo cartello stradale per Viariporta erroneamente una dedica al celebre giornalista. Un dettaglio surreale, visto che la strada prende in realtà il nome dall’omonima cittadina laziale, teatro di una battaglia cruciale tra le truppe di Papa Pio IX e i garibaldini nel 1867. La notizia, riportata dalla Gazzetta di Mantova, ha suscitato ilarità e perplessità, con molti utenti che si chiedono come sia stato possibile untanto grossolano. Ma non è l’unica gaffe: un altro cartello in zona riporta una svista altrettanto bizzarra: Via Sette Ladroni viene spiegata con un riferimento al libro per ragazzi The English Roses di Madonna (sì, la popstar), pubblicato nel 2004.