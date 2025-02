Quifinanza.it - Decreto reclutamento, più assunzioni per i diplomati Its e giovani nella Pa

Leggi su Quifinanza.it

Piùper idegli Its negli enti locali, con possibilità di stabilizzazione, per rafforzare le competenze tecnichePubblica amministrazione. L’obiettivo dellegge sul, che oggi arriverà in Consiglio dei ministri, è quello di rendere la Pa più attrattiva, in particolare per i.Le novità in arrivoPresentato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, il provvedimento prevede l’istituzione di concorsi unici centralizzati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, destinati all’assunzione di personale a vari livelli, dai funzionari alle elevate professionalità e anche dirigenti. Un concorso unico sarà attivato anche per un singolo posto. Tuttavia, rispetto alle bozze precedenti, sono stati esclusi alcuni punti, come la riserva del 10% delle facoltà assunzionali per esperti di digitale, e i dirigenti di prima fascia rimarranno fuori dai concorsi centralizzati.