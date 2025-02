Ravennatoday.it - Declassamento della dogana di Ravenna, tavolo di confronto in Comune: "Scelta incomprensibile"

Leggi su Ravennatoday.it

L’istituzione di unpermanente come sede di. E, come primo passo, la richiesta di un incontro al Governo, il più presto possibile, per ribadire la ferma contrarietà aldi, perché basata su un algoritmo che non tiene contocomplessità del.