"Decisione incomprensibile", gli avvocati di De Laurentiis scendono in campo

Ultimissime Calcio Napoli –inanche i legali del patron del Napoli: ecco perché il club azzurro e Desono estranei alle accuse della Procura di RomaLa procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, ma arriva la replica e la respinta di accuse da parte dei legali di Aurelio De. I fatti risalgono al triennio 2019-2021, quando secondo i pm della Capitale il patron azzurro avrebbe commesso alcuni illeciti per falso a bilancio. Le presunte trattative irregolari sono i trasferimenti di Manolas e Osimhen al Napoli.GliFulgeri e Contrada, che difendono Aurelio Dee il club azzurro, sono rimasti sorpresi dalla richiesta dei pm romani. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza sono arrivate anche le prime dichiarazioni dei due legali che si occuperanno del caso:“Gli assistiti sono estranei alle contestazioni, mosse dalla Procura della Repubblica di Roma, relative alle irregolarità di natura bilancistica risalenti agli anni 2019-2021”La richiesta di rinvio dei pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano vale anche per Andrea Chiavelli, ad del Napoli.