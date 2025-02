Quifinanza.it - Debito mondiale alle stelle: quali sono i Paesi più indebitati e cosa significa per l’economia globale

Leggi su Quifinanza.it

Ilcontinua a crescere. Nel 2024 ha raggiunto i 100mila miliardi di dollari, cifra che equivale al 93% del Pil di tutti idel mondo. Secondo le stime del Fondo monetario internazionale, entro il 2030 si potrebbe arrivare al 100%. Illimita la crescita a causa dei costi degli interessi, colpendo maggiormente ipiù.L’Italia è tra ipiùal mondo e il più indebitato d’Europa dopo la Grecia. Tra iavanzati, solo il Giappone ha una situazione peggiore.La classifica deipiùal mondoSpesso, quando si analizza ilpubblico di un Paese, lo si esprime in percentuale del Pil invece che in una valuta, come dollari o euro. Si tratta di un metodo per mettere in relazione ildimensioni deldel Paese, dando piùto al dato.