Death Note, un thriller psicologico che ridefinisce il genere

di Alessandro Spagnuolo(?????, Desu N?to) scritto da Tsugumi ?ba e illustrato da Takeshi Obata è un manga pubblicato dal 2003 al 2006 in 13 tank?bon (volumi singoli), l’ultimo dei quali è uno speciale che offre approfondimenti e contenuti extra con interviste agli autori.Fin dalla sua pubblicazione si è imposto come uno dei titoli cult del panorama manga e anime*, conquistando milioni di fan in tutto il mondo grazie alla tensione narrativa, alla caratterizzazione di complessi personaggi e al suo stile di disegno unico. Questo capolavoro non è solo una storia avvincente, ma un vero e proprio viaggio nei meandri della mente umana, tra potere, giustizia e moralità. Il successo ha portato, successivamente, alla sua trasposizione in una serie anime di 37 episodi, andata in onda nel 2006 diventando un classico dell’animazione giapponese.