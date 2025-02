Lapresse.it - De Laurentiis, pm Roma chiede processo al presidente del Napoli per ipotesi falso in bilancio

La procura della Repubblica diha chiesto il rinvio a giudizio per ildel, Aurelio De. L’di reato è quella diinper la compravendita del giocatore Kostas Manolas, acquistato dallanel 2019 e per le plusvalenze fittizie generate per acquistare dal Lille il giocatore Victor Osimhen. I pubblici ministeri titolari dell’inchiesta sono Giorgio Orano e Lorenzo Del Giudice.