Dayitalianews.com - De Laurentiis a rischio processo per falso in bilancio: “Plusvalenze fittizie” su Manolas e Osimhen

Leggi su Dayitalianews.com

La Procura di Roma ha inoltre chiesto ilper il Napoli e il braccio destro del presidente, Andrea Chiavelli: ipotesi dinegli acquisti dei due da Roma e LillaLa Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De, presidente del Napoli, nell’ambito di un’indagine perinriguardante gli anni 2019, 2020 e 2021. I pubblici ministeri di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, hanno avanzato la stessa richiesta anche per la società partenopea e per Andrea Chiavelli, stretto collaboratore di De. L’inchiesta riguarda presuntelegate alla cessione del difensore Kostasdalla Roma nell’estate del 2019 e all’acquisto dell’attaccante Victordal Lille nel 2020.La difesa del presidenteNei mesi passati, Deaveva dichiarato di essere pronto a difendersi dalle accuse.