De Laurentiis a processo: le accuse al presidente del Napoli

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per ildelAurelio Dee per il suo braccio destro Andrea Chiavelli e per la società SSC. Lesono di falso in bilancio per le annate 2019, 2020 e 2021 in relazione alla compravendita e relative plusvalenze fittizie, ovviamente ancora presunte, degli acquisti dalla Roma del giocatore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e per l'acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille. Una situazione che fa tornare alla mente quella che colpì la Juventus nel 2023 quando i bianconeri furono penalizzati di dieci punti in campionato per il sistema di plusvalenze costruito dalla vecchia dirigenza del club. Nel caso della vicenda resta ancora da chiarire ma il club partenopeo, in caso di accertato illecito sportivo, rischierebbe Una sanzione economica o, nei casi più gravi, una penalizzazione in punti da scontare nel campionato in corso.