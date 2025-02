Digital-news.it - DAZN e NFL, anno di crescita con il Game Pass e nuove funzionalità per i fan internazionali

, piattaforma di intrattenimento sportivo leader a livello mondiale e casa globale del NFL1, annuncia un altrodi successo in collaborazione con la più grande lega professionistica al mondo di football americano. Rispetto all’precedente, nella stagione 2024-25 il numero di abbonati al NFLa panto è cresciuto del 23% e gli utenti che hguardato contenuti in modalità gratuita del 47%.L’NFLdistribuito daè l'unico modo per i fan, al di fuori degli Stati Uniti, di guardare tutte le partite della NFL, compreso il più grande evento sportivo annuale del mondo, il Super Bowl, che quest'ha registrato attraverso la fruizione viaoltre 95 milioni di minuti di streaming in oltre 200 mercati.In questo secondodella partnership decennale,ha sostenuto ladella NFL a livello internazionale portando l’NFLa un pubblico sempre più vasto al di fuori degli Stati Uniti, e ampliando ulteriormente le modalità di distribuzione.