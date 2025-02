Quotidiano.net - Dazieri indaga ricchi, arricchiti e super ricchi

C’è anche l’acronimo che appare sui muri e sulle vetrine dei negozi: U.I.R., che sta per Uccidi i. Oltre a essere il titolo dell’ultimo libro di Sandrone– pubblicato da Rizzoli – è il proclama, scritto rigorosamente in maiuscolo, che appare in calce ai messaggi del sedicente A Train nel canale Telegram, cui invita a iscriversi. Perché loro – chi saranno poi ? – sono l’Esercito del Bene che si contrappone alla società dei, agli amici di Soros che fanno parte dell’establishment. A leggerlo così tutto di un fiato si fatica a pensare che sia un thriller: finito di scrivere a settembre, due mesi dopo Luigi Mangione avrebbe ucciso il ceo delle assicurazioni sanitarie private statunitensi e sarebbe stato esaltato con felpe, slogan in Rete (e non solo) e acronimi appunto. Ma questo è.