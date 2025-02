Dazi amari per tutti

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Una cosa non ho capito: Meloni sembra così amica di Elon Musk e Donald Trump, ma Trump, quando ha aumentato iagli europei, non ha avuto un occhio di riguardo per l’Italia. E quindi?Maria Collaltovia emailGentile lettrice, e quindi la Meloni forse non è così amica del “duo meravigliao” come voleva far credere o lei stessa credeva. Le cronache dei retroscenisti (una specialità della stampa italiana che può significare “giornalista abile nello scoprire i retroscena” oppure “giornalista pallonaro”, dipende) riferiscono che, prima dell’annuncio ufficiale deiall’Europa, la Meloni abbia avuto uno scontro a Bruxelles con alcuni capi di governo, in particolare Macron, i quali predicavano la linea dura,contro. “No, meglio trattare, meglio la diplomazia, sennò ci facciamo male” sarebbe stata la linea della premier.