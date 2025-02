Biccy.it - Davide Maggio risponde a Elodie: “Nervosismo che è una conferma”

È bastata una domanda su ciò che fosse successo la sera prima (dato che aveva saltato l’intervista a Rai Radio 2) per far sbottare. Il tutto è accaduto domenica scorsa durante la puntata speciale di Domenica In tenutasi al Teatro Ariston. A porla è statoche ha prima chiesto “Che è successo ieri sera dopo l’esibizione?” e a risposta diretta: “L’ho già detto, ho avuto una crisi personale, non hai ascoltato?” ha insistito: “Sarò più esplicito: ieri sera cosa è successo nei camerini? Ti hanno strappato l’abito?“. Una domanda che ha fatto scattare la cantante che ha accusato il giornalista e tutta la sua categoria di scrivere solo “cazzat3” e che non si sarebbe mai arrabbiata per un vestito strappato.Il battibecco traè stato televisivamente divertente, ma la cantante avrebbe potuto limitarsi are senza attaccare.