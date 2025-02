Ilgiorno.it - Darsena a Milano dieci anni dopo il restyling: “Qui solo degrado e abbandono. Il rilancio è un ricordo”

– Ogni sabato mattina, lasi risveglia tra i resti della notte: bottiglie di vetro sparse, escrementi lasciati in giro, una nuova scritta su un muro, senza tetto che bivaccano.la riqualificazione pensata per Expo 2015, il progetto iniziale èun. Al suo posto,e marginalità, tra il dispiacere e le difficoltà di chi ci vive, ci lavora o prova a difenderla. “A me piange il cuore a vedere lacosì. È stata il cordone ombelicale che ha nutritoe l’ha fatta diventare grande: i blocchi di marmo per costruire il Duomo trasportati sull’acqua, il ponte dello Scodellino. Tutto è passato dal Naviglio Grande. Vederla in preda ai writer, ai bivacchi dei senza tetto e agli eccessi del weekend è doloroso. È un posto troppo importante pere non deve vivere questo”, racconta Simone Lunghi, l’Angelo dei Navigli“, Ambrogino d’Oro nel 2021, che dasi impegna, insieme alla Canottieri San Cristoforo, a preservare la