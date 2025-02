Bergamonews.it - Darfo, uomo travolto e ucciso dal trattore che stava guidando

Undi 72 anni è morto aBoario Terme, in provincia di Brescia, a pochi km dal confine col territorio bergamasco,dalche lui stesso.Il drammatico episodio si è verificato nella giornata di mercoledì 19 febbraio, poco dopo le 13:20, sul ponte che scavalca un canale idroelettrico.Si trovava in via Ramus, una strada di campagna parallela alla statale 42, alla guida del mezzo, il quale si sarebbe ribaltato probabilmente a causa di un cordolo della strada, urtato lateralmente.Il 72enne avrebbe perso l’equilibrio, finendo schiacciato da una ruota. Nonostante l’immediato arrivo in codice rosso di automedica e ambulanza, oltre a vigili del fuoco, tecnici di Ats e forze dell’ordine, è morto nel giro di pochi minuti.