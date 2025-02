Daredevil | Rinascita rivelata la durata degli episodi

Leggi su Cinefilos.it

laè a ormai due settimane di distanza e sono ancora molti i dettagli mancanti sulla serie. Uno di questi potrebbe però essere ora stato svelato. L’insider @Cryptic4KQual ha infatti condiviso notizie sulladei primi duedella serie. Stando a quanto riportato, il primoo dura 58 minuti, mentre il secondo, invece, sarà di 47 minuti.L’insider aggiunge: “Non conosco il resto, ma si dice che il resto della serie manterrà unaadeguata”. Si spera dunque che questo significhi che non ci sarannosorprendentemente brevi, una fastidiosa abitudine che ha afflitto la maggior parte dei progetti Marvel Studios/Marvel Television.Il cast diMatt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York.