Daniil Medvedev e Alex de Minaur ai quarti di finale a Doha. Lehecka sfiderà Alcaraz

In attesa di quello che accadrà nell’ultimo ottavo ditra Matteo Berrettini e Tallon Griekspoor, sono noti i nomi dei giocatori qualificati aidell’ATP500 di. Sul cemento qatariano non ci sono state grosse sorprese e i pronostici sono stati rispettati. Il riferimento è, in primis, a Carlos: lo spagnolo (n.3 del mondo) ha piegato un ottimo Luca Nardi (n.85 ATP), chiudendo sullo score di 6-1 4-6 6-3 in 1 ora e 53 minuti di gioco.Il funambolo di Murcia, grande favorito per il successo, se la vedrà contro il ceco Jiri(n.25 del mondo), a segno per 6-4 6-2 in 64? di gioco contro l’ungherese Fabian Marozsan (n.57 del ranking). Sulla carta,non dovrebbe aver problemi, ma vedremo se la potenza del ceco potrà impensierirlo.Nello stesso spicchio di tabellone, il britannico Jack Draper (n.