Dalle ceneri di Ercolano | un team internazionale illumina il pensiero di Crisippo

Leggi su Ildenaro.it

Prende il via al Dipartimento di Studi Storici dell’Universita’ di Torino un ambizioso progetto per la ricostruzione sistematica deldel filosofo stoicodi Soli (III secolo aC), figura chiave nello sviluppo della logica, della fisica e dell’etica nella nostra tradizione filosofica. L’iniziativa, portata avanti con due milioni di euro dalla Commissione Europea attraverso l’ERC-Consolidator Grant APATHES, vedrà una collaborazionetra studiosi e istituzioni di prestigio. Una task force interdisciplinare, guidata dalla cattedra di Papirologia del Prof. Christian Vassallo, coinvolgerà l’Universitat Wien, la Transylvania University (KY, USA) e l’Universite’ Laval (Que’bec, Canada). L’obiettivo principale sara’ la realizzazione della prima edizione moderna del trattato Sulla Provvidenza di, un’opera in almeno cinque libri, di cui conserviamo quasi esclusivamente testimonianze indirette.