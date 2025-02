Lanazione.it - Dalla prima ’A’ di Volpi al Picco rimesso a nuovo dalla famiglia Platek

Leggi su Lanazione.it

Il primo passo di una nuova era per lo Spezia Calcio e la città, arrivato in un momento di grande entusiasmo intorno alla squadra per risultati e prestazioni offerte ormai da un anno a questa parte dal gruppo allenato da Luca D’Angelo. Il passaggio dello Spezia nelle mani della FC32 ha chiuso l’epoca delladopo quattro anni di gestione caratterizzata successi e qualche ombra. Alla città resterà uno stadio bellissimo, coperto per tre-quarti costato 15 milioni di euro, undici dei quali pagati proprioamericana. Tanti tifosi in questi giorni non hanno fatto mancare il loro ’grazie’ proprio per un regalo che resterà per sempre alla città. Il ’neo’ di 4 anni di gestione invece è la retrocessione in B del 2023 dopo lo spareggio col Verona. L’arrivo dellastatunitense nel Golfo è datato 11 febbraio 2021 quando Robertacquistò il 100% delle quote societarie dello SpeziaOrlean Invest di Gabriele: il patron genovese aveva a sua volta rilevato lo Spezia in serie D portandolo fino alla storica promozione in serie A suon di vittorie, fra l’entusiasmo di una città che non ha mai fatto mancare l’appoggio alla squadra, nemmeno nei drammatici momenti della pandemia.