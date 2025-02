Amica.it - Dalla Corea alla Cina: le differenze principali tra K-beauty e C-beauty

Negli ultimi anni, l’industria della bellezza asiatica ha preso sempre più piede, conquistando sempre più spazio e attenzioni. Il motivo? Tendenze innovative e prodotti all’avanguardia. Tra i protagonisti di questo scenario emergono la k-, ovvero la cosmeticana, e la c-, la cosmetica cinese. Entrambe rappresentano filosofie uniche, profondamente radicate nelle rispettive culture, ma con approcci distinticura della pelle ebellezza. Scopriamone di più insieme.Il fenomeno della k-La k-– abbreviazione di Korean– si distingue per un approccio meticoloso e stratificatocura della pelle. Celebre per la routine in 10 passaggi, questo metodo sposta il focus sulla pulizia profonda, l’idratazione e, soprattutto, l’uso e l’importanza della protezione solare.