361magazine.com - Dalla Casa del Grande Fratello a Casa Sanremo: i look virali dei gieffini. Spiccano Zeudi e Morlacchi

Gli outfit visti tra lapiù spiata d’Italia e palco del Festival più esclusivo continuano a far parlare, trasformando ogni apparizione in un’occasione per dettare tendenza. Tra quelli più, il baby blue di Jessica(visto anche su Clara e Olly) e il rosa diDe PalmaTra ipiù commentati sui social c’è il completo total pink diDi Palma, ex Miss Italia, che interpreta alla perfezione lo stile del momento.Elegante e sofisticato anche il suo abito blu navy, scelto in armonia con la sua palette Winter Deep, per un risultato raffinato e d’impatto.delarriva un altro outfit che non è passato inosservato: Jessicaha sfoggiato unrétro anni ’80, un omaggio al fascino delle grandi serate tra haute couture e party esclusivi.