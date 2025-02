Iodonna.it - Dal Messico all'Australia, passando per il Mediterraneo: 25 meraviglie tra sabbia dorata e mare cristallino. E il nostro Paese ha di che gioire

C’è qualcosa di magico nell’idea di una spiaggia perfetta. Basta immaginare lasoffice sotto i piedi, il suono delle onde che accarezzano la riva e il sole che scalda la pelle per sentirsi già in vacanza. Ma quali sono le destinazioni da sogno del 2025? Tripadvisor ha stilato la sua classifica annuale Travellers’ Choice Best of the Best, decretando le 25 spiagge più belle al mondo in base alle recensioni dei viaggiatori. Tra scenari esotici e località iconiche, due gioielli italiani si fanno spazio nella lista: la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa e la Spiaggia di Tropea in Calabria. La 10 spiagge italiane più amate su Instagram e TikTok guarda le foto Il podio delle spiagge più belle: vince CretaSul gradino più alto del podio troviamo Elafonisi Beach, a Creta.