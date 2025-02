Sport.quotidiano.net - Dal campo. Infortunati: fumata nera

La settimana non è iniziata sotto i migliori auspici per quanto riguarda il recupero dei quattro ‘big’: alla ripresa degli allenamenti di ieri infatti nessuno tra Ismajli, Viti, Anjorin e Fazzini si è allenato in gruppo. Le loro condizioni verranno valutate giorno dopo giorno e specialmente per il centrale albanese si cercherà di fare il possibile per renderlo disponibili per la sfida di domenica prossima alle 18 a Empoli contro l’Atalanta. Un altro match sulla carta proibitivo, sebbene gli orobici abbiano giocato anche ieri sera in Champions League. Per il resto Ebuehi e Solbakken proseguono nei rispettivi programmi di recupero, ma il loro rientro non avverrà prima di metà, fine marzo. Dopo le ultime due settimane con qualche problemino che aveva costretto D’Aversa a gestirlo, invece, anche Esposito ha lavorato a pieno regime.