Dai posticipi niente buone notizie. Il cammino granata per la salvezza

I risultati dei duedella 27a giornata hanno tolto un po’ di respiro alla serenità del Pontedera e acuito la gravità della caduta casalinga col Carpi. L’Ascoli, che ha vinto 2-1 a Pescara, ha agganciato la squadra di Menichini in 11esima posizione, ma soprattutto la Lucchese, che ha piegato con lo stesso risultato il Perugia (doppietta dell’exMagnaghi) ha accorciato da +7 a +4 il cuscinetto sulla quintultima posizione, quella dei play out. Ora tra il Gubbio decimo a quota 34 e la coppia Perugia-Lucchese che si divide il sedicesimo posto con 29 lunghezze, ci sono 7 squadre raccolte in 5 punti. Tra di esse il Pontedera. In realtà è data per certa in arrivo una penalizzazione alla Lucchese per mancati pagamenti. Si parla di 4 punti da togliere ai rossoneri, e se così accadesse il vantaggio del Pontedera sullaschizzerebbe a +8.