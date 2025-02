Sport.quotidiano.net - Dagli spogliatoi. Il rammarico dell’ex: "Solo noi in campo fino all’espulsione»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Stavamo controllando la partita, c’eravamo soltanto noi in. Poi l’arbitro Marciniak ha preso la sua decisione". Chiaro, chiarissimo Kyle Walker. Il difensore inglese, che la Champions l’ha vintadue anni fa con il Manchester City e si era fatto inserire un bonus in caso di conquista in rossonero, riassume il Milan-pensiero. Sulla stessa linea l’attesissimo Santiago Gimenez (nella foto), ex di turno e al suo diciannovesimo gol stagionale, il terzo con il Diavolo (due in A) dopo i sedici con il Feyenoord tra campionato e coppe: "Siamo molto delusi, avevamo iniziato benissimo e sinceramente non si vedeva come i nostri avversari potessero farci male". L’espulsione di Theo Hernandez ha cambiato le carte in tavola: "Poteva capitare a chiunque, ha il massimo sostegno da parte di tutti ed è uno dei migliori terzini al mondo", le parole del messicano in difesa del francese e in linea con quelle di Ibrahimovic e dei compagni.