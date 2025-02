Zonawrestling.net - Da qualche errore può nascere un fiore

Al netto di diversi errori, Gran Slam Australia è stato per la AEW un grandissimo successo. Per il quale solo i detrattori ossessionati possono trovarci degli appigli per ridere, lamentarsi, e esprimere giudizi senza probabilmente volerci capire molto di cosa è accaduto e di come ci sono obiettivi che vadano al di là della semplice messa in scena sul ring. Ecco perché questo articolo sarà una spiegazione semplice semplice di tutto il processo. L’organizzazione dell’evento La città di Brisbane con la sua amministrazione ha pagato affinché la AEW arrivasse in città e mettesse in scena uno spettacolo. Non è una cosa strana: la WWE, ad esempio, si muove soprattutto se la parte politica sovvenziona gli spettacoli. Per questo ha deciso di puntare su alcuni PLE in Europa lo scorso anno.