Baritoday.it - Da piazza Moro al Redentore, arrivano le 'zone a vigilanza rafforzata': "Soggetti pericolosi non potranno accedere per 48 ore di sera"

Leggi su Baritoday.it

Non chiamatelo 'daspo' o 'rosse', ma '', come le presenta durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza di Bari il prefetto Francesco Russo. Un provvedimento attivo da lunedì che, di fatto, porterà all'allontanamento deinelle oreli.