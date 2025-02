Ilfattoquotidiano.it - Da gravi irregolarità alla decadenza di Todde: ciò che accade in Sardegna per me è una questione di genere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Enza PlotinoUna domanda mi frulla nella testa quando pensovicenda della richiesta didella presidente della Regione. Di certo le ragazze di oggi, di cui Alessandrafa parte a pieno titolo, sentono di misurarsi con pari dignità e senza discriminanti apparenti in questo sistema sociale che si dice fuori dal patriarcato, retaggio dei secoli passati! Ma io faccio parte di tutte quelle donne nate nella prima metà del ‘900 e che le dinamiche di esclusione, di emarginazione, le hanno vissute direttamente, sulla propria pelle e le riconoscono laddove ancora si annidano.Che una contestazione per “” nel rendiconto delle spese elettorali faccia un rocambolesco upgrade, diventando un’ordinanza-ingiunzione di, con una votazione a maggioranza (il Collegio è formato per una parte di magistrati e per l’altra di professori universitari), difficilmente sarebbe successo ad un politico maschio.