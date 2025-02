.com - Da Ferrara a Comacchio “senza fretta”: il doppio compleanno Unesco ispira sei itinerari e cene stellate

Nel 2025 trent’anni di patrimonio mondiale per la città estense e dieci per la riserva MaB del Delta del Po: si festeggia con “Festina Lente”, tra natura, arte e alta cucinaNel 2025,e il Delta del Po celebrano due anniversari di straordinaria importanza: i 30 anni dal riconoscimentodella città come esempio perfetto di urbanistica rinascimentale e i 10 anni del Delta del Po come Riserva della Biosfera MaB. Untraguardo che diventa l’occasione perfetta per riscoprire il territorio con un nuovo sguardo, lasciandosi guidare da un principio che affonda le radici nel passato ma che oggi si rivela più attuale che mai: Festina Lente, afti lentamente.Un’espressione che ben si addice a, una città dove il tempo sembra sospeso tra la magnificenza degli Este e la placida bellezza della natura che la circonda.