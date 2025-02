Iodonna.it - Da Dior a Roma a Chanel sul Lago di Como, passando per Gucci a Firenze e Max Mara alla Reggia di Caserta, le date delle sfilate Resort da segnarsi

Destinazioni fashion. L’industria della moda non vive di sole Fashion Week. Al contrario, è una consuetudine antica e consolidata quella di presentare in passerella anche le cosiddette collezioni Cruise. Proposte, cioè, dedicate ad un pubblico di viaggiatori d’élite, ansiosi di immaginarsi in giro per il mondo (con outfit inediti). Il viaggio, non a caso, è una componente fondamente di questi show, organizzati spesso in location da sogno o in mete esotiche. Dsfilata2026 ai défilé di, quest’anno la tendenza è chiara: le maison scelgono l’Italia.Haute Couture, “movimento infinito”: passato e futuro si sfiorano con grazia X Le grandi case di moda, insomma, puntano sul Belpaese come inimitabile cornice dei loro prossimi show.