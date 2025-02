Da denuncia immediata Grande Fratello fatti vergognosi contro Javier | social mobilitati

Leggi su Caffeinamagazine.it

, dentro la casa più spiata d’Italia è ormai guerra tuttitutti: le fazioni sono ben definite e anche fuori il pubblico è spaccato. Da una parte i sostenitori died Helena, dall’altra quelli di Zeudi che non sono teneri con, arrivando addirittura alle minacce. A proposito di Zuedi, nella puntata di ieri ha avuto un duro confronto con Mattia con il quale è arrivata alla rottura.>>“Chi c’è tra il pubblico”. Choc nel tennis mondiale: la campionessa se ne accorge, si blocca in campo e crolla. Intervengono subitoCosa è successo? Tutta colpa del confronto post nomination. “Mattia ci tiene a motivare la sua Nomination, non influenzata dal suo stretto rapporto con Stefania. Ha deciso di fare il nome di Chiara perché la giovane non ha mai dimostrato interesse nei suoi confronti, né curiosità ad approfondire la sua storia.