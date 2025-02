Ilfattoquotidiano.it - Da Coca Cola e Nestlé, da Barilla a Ferrero: i grandi gruppi sono rimasti in Russia. E con le loro tasse finanziano un terzo delle spese militari di Mosca

Centinaia di migliaia di morti, palate di miliardi buttati in armi, sanzioni, proclami, accostamenti alReich nazista. Eppure le imprese occidentali, statunitensi ed europee, innon hanno mai smesso del tutto di fare affari. Non c’è solo il gas russo, che ha smesso di arrivare in Europa attraverso i gasdotti per prendere la via del mare ed esserci recapitato in forma del più costoso gas liquefatto. Cianche 2.245 aziende occidentali, di cui unmultinazionali, chesempre rimaste attive in. Lo scorso gennaio le imprese internazionali presenti nei confini russianzi aumentate di 7 unità.Dall’inizio della guerra, quelle che hanno cessato completamente laattivitàstate meno di 500, poco più di una su dieci. Altre 1.360 l’hanno soltanto ridotta, la maggioranza non ha cambiato nulla.