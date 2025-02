Quotidiano.net - Da che parte stare

Firenze, 19 febbraio 2025 – La segretaria del Pd Elly Schlein si è rivolta polemicamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “La premier deve innanzitutto spiegare cosa intende fare lei. Decidere se schierarsi con l’Europa o con il presidente americano. Da settimane dicevamo che non si puòin due scarpe in eterno. Quanto accaduto in questi giorni impone una scelta di campo. Qual è la sua? È l’ora di dare una risposta: all’Italia prima che a noi”, ha detto Schlein. È abbastanza pittoresco però che la leader del Pd rintuzzi Meloni senza mai guardare quello che accade in casa propria.